Kiina poisti koronakaranteenin myös maahan tulevilta – "Kuka nyt karanteeniin haluaisi? Ei kukaan."

– On todella hyvä asia, että käytäntöjä on muutettu, se on inhimillistä. Tämä oli tarpeen, koska koronasta on tullut normaali asia. Tämänkin esteen poistuttua kaikesta tulee jouhevaa, maalaili pelkän sukunimensä Pang kertonut nainen Shanghain kansainvälisellä lentokentällä.