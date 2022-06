Kiina sanoo, ettei epäröi aloittaa sotaa, jos Taiwan julistautuu itsenäiseksi

Lisäksi Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa epäsuorasta tuesta Venäjän sotatoimille Ukrainassa. Kiina on vaatinut neuvotteluja sodan lopettamiseksi, mutta ei ole tuominnut Venäjän toimia ja on toistuvasti arvostellut Yhdysvaltain aselahjoituksia Ukrainalle.