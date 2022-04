Kiina vääristelee taloutensa kasvulukuja koronaviruksen kurittaessa Shanghaita, katsoo Nordean analyytikko – myös Pekingin pelätään menevän säppiin

– Mieliala (suomalaisillakin) on koko ajan ollut huolestunut, ahdistunut, ja osittain epäuskoinen. Jonkin verran on pelkoa, ei niinkään sairauden pelkoa vaan sen, että jos positiivinen tulos osuu kohdalle, niin ne toimenpiteet ovat vähän rajumpia, silloin viedään keskitettyyn karanteeniin. Tyytymättömyyttä näkyy kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa ja yhteydenpidossa. Tietysti tällaisissa oloissa on vaikea arvioida, kuinka laajaa se on, Hellman kuvailee kaupunkilaisten mielialaa.