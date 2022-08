Kiina varoitti Yhdysvaltoja ”tulella leikkimisestä” ja julisti aloittavansa sotaharjoitukset Taiwanin lähellä – Guardianin mukaan myös Britannia olisi lähettämässä delegaation saarelle

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin eilinen saapuminen Taiwaniin on nostattanut voimakkaita reaktioita Kiinalta. Maan ulkoministeri Wang Yi kutsui CNN:n mukaan vierailua ”totaaliseksi farssiksi” keskiviikkoaamuna ja varoitti ”tulella leikkimisestä”.

- Yhdysvallat loukkaa Kiinan suvereniteettia demokratian teeskentelyllä, hän sanoi.

Kiinan valtion uutistoimisto Xinhuan mukaan Kiina olisi myös ilmoittanut aloittavansa torstaista sunnuntaihin kestävät sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä.

Kiina kertoi keskiviikkona myös asettaneensa rajoituksia hedelmien ja kalan tuonnille Taiwanista sekä asettavansa luonnonhiekan Taiwaniin vientikieltoon.

Itä-Aasiassa sijaitsevan Taiwanin asema on kiistelty. Kiina pitää saarta kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan itselleen tarvittaessa sotilaallisesti.

Pelosin vierailun ajankohtaa on pidetty erityisen hankalana Kiinan johdolle, koska Kiina on pian järjestämässä puoluekokouksen, jossa todennäköisesti siunataan myös presidentti Xi Jinpingin uudelleenvalinta. Kiinaa myös huolettaa, että Yhdysvallat olisi vesittämässä yhden Kiinan politikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979.

Pelosin mukaan hänen valtuuskuntansa tuli Taiwaniin tekemään "yksiselitteisen selväksi", että Yhdysvallat ei hylkää sitoutumistaan Taiwaniin. Pelosi sanoi vierailunsa yhteydessä myös, että maailma tekee nyt valintaa demokratian ja yksinvaltiuden välillä.

Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen totesi keskiviikkona Pelosin vierailun osoittavan tämän pitkäaikaisen tuen Taiwanille.

-Vierailusi ei vain osoita Yhdysvaltain kongressin vahvaa tukea kahdenvälisille suhteille, vaan lähettää myös viestin maailmalle siitä, että demokratiat seisovat yhdessä yhteisten haasteiden edessä, hän kirjoitti Twitterissä.