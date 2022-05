Kiinan nuoriso on hullaantunut kotimaahansa – ainakin elokuvateattereissa

Viime vuonna valmistunut Korean sotaan sijoittuva teos, englanninkieliseltä nimeltään The Battle at Lake Changjin, on kautta aikojen eniten lipputuloja tuottanut elokuva Kiinassa. Parhaillaan teattereissa pyörii elokuvan jatko-osa, joka on myös osoittautunut menestykseksi etenkin nuorten kaupunkilaisten keskuudessa.