Kiinan presidentti Xi matkustaa VenÃ¤jÃ¤lle ensimmÃ¤istÃ¤ kertaa Ukrainan sodan alkamisen jÃ¤lkeen

Venäjän suurena tukijamaana Kiina ei kuitenkaan ole tuominnut sotatoimia, vaan on pikemmin pyrkinyt ymmärtämään Venäjän esittämiä huolia Naton laajentumisesta. Kiina on kuitenkin ottanut voimakasta etäisyyttä Venäjään silloin, kun maa on ottanut esille ydinaseen käytön.