Kiinassa puretaan tiukkoja koronarajoituksia – Suomen suurlähettiläs arvioi, että lievennysten tarve on "kytenyt jo jonkin aikaa"

Suojapukuiset työntekijät liikkuivat pekingiläisellä asuinalueella marraskuun lopussa. Nyt Kiina on lieventämässä tiukkoja rajoituksiaan. LEHTIKUVA/AFP Workers wearing personal protective equipment (PPE) are seen by the entrance to a residential area under lockdown due to Covid-19 coronavirus restrictions in Beijing on November 29, 2022.