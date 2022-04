Kiovan länsipuolella Andriivkan kylässä eletään edelleen painajaista – "Tämän kaiken jälkeen elät, mutta sielusi on kuollut"

Kylä on lohduton näky. Tuhoutuneita ja palaneita taloja on toisensa jälkeen. Tienlaitaan on koottu venäläisiltä jääneitä ammuksia. "Ihmisiä" ja "lapsia" -tekstit porteissa eivät ole suojelleet talojen asukkaita sotilaiden tulelta. Osaan portteja on nyt kirjoitettu varoitus mahdollisista miinoista.