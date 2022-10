Kiovassa kouluun palanneille lapsille ilmahälytykset ovat arkea – STT vieraili ukrainalaiskoulussa, jossa oppilaat hakeutuvat suojaan joskus useita kertoja päivässä

– Meillä vain vanhimmilla 5. ja 6. luokilla on historian tunteja ohjelman mukaan. Nuorimmilla opiskelijoilla ei ole erillistä historian tuntia, mutta tätä aihetta käsitellään muilla tunneilla. Esimerkiksi lukemisen tunneilla on tekstejä Ukrainasta ja Ukrainan historiasta. Lasten kiinnostus historiaa kohtaan on kasvanut. Me olemme muun muassa ostaneet lisää kirjoja Ukrainan historiasta koulun kirjastoon, lasten kirjoja, jotka kertovat kasakoista ja Ukrainan muinaishistoriasta, koulun johtaja kertoo.