Syyttäjän mukaan veljekset vakoilivat vuosia Venäjän ja GRU:n hyväksi – "Mahdollisesti Ruotsin pahin vakoilutapaus tähän mennessä"

"Henkilötiedustelu on edelleen tärkeää"Vanhempi veljeksistä, 42-vuotias mies, on tehnyt nousujohteisen uran Ruotsin turvallisuuselimissä, joten hänellä on ollut pääsy moniin salaisiin tietoihin. Hän on työskennellyt Säpon lisäksi Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa. Hänen viimeisin työpaikkansa oli mediatietojen mukaan Ruotsin Ruokavirastossa. Nuorempi veli auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään ja GRU:hun. Vakoilun epäillään tapahtuneen useiden vuosien ajan, ja Säpo alkoi Expressen-lehden mukaan jäljittää sisällään olevaa myyrää jo vuonna https://2017.Viime syksynä miehiä vastaan saatiin kerättyä tarpeeksi todisteita, ja heidät molemmat vangittiin. Syyttäjä Mats Ljungqvist sanoi tänään oikeudessa Aftonbladetin mukaan, että nykypäivänä vakoilulle on useita teknisiä mahdollisuuksia, mutta ne antavat vain rajatusti tietoa valtioiden asioista.– Henkilötiedustelu on edelleen tärkeää, ja tiedustelupalvelut laittavat siihen paljon resursseja, hän sanoi https://oikeudessa.Mies valokuvasi salaa papereita työpaikallaan