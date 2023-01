Kokous kansainvälisestä aseavusta Ukrainalle alkoi Saksan Ramsteinissa – mukana kokouksessa noin 50 maata

Ukraina toivonut Leopard-taistelupanssarivaunuja ja raskaampaa aseistusta Kokouksen alla suurta mielenkiintoa on herättänyt muun muassa se, kuullaanko joitain uusia linjauksia saksalaisten Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan. Ukraina on toivonut juuri Leopardeja ja raskaampaa aseistusta. Saksa ei kuitenkaan vielä tähän mennessä ole näyttänyt vihreää valoa Leopardien toimittamiselle sotaa käyvään https://Ukrainaan.Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että Ukrainan länsimaisten tukijoiden on määrä luvata Ramsteinissa aiempaa raskaampien ja nykyaikaisempien aseiden toimittamista https://Ukrainalle.Suomesta Ramsteinin kokoukseen osallistuvat puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) ja Puolustusvoimain komentaja Timo https://Kivinen.Kreml: Länsimaiden panssarivaunuilla ei juurikaan merkitystä