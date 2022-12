Kolme miinanraivaajaa kuollut jouluaattona Hersonin alueella

Ukrainan valtiollisen pelastuspalvelun johtajan mukaan noin kolmekymmentä prosenttia Ukrainan alueista on miinoitettu. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin sanonut, että Venäjä on tarkoituksellisesti miinoittanut kaikki Hersonin alueen merkittävät paikat.