KORJAUS: Riemu runsasväkisimmän maan tittelistä jumittuu Intiassa painajaismaiseen liikenneruuhkaan

– Kaupungit kasvavat entisestään, koska kylissä on pulaa työpaikoista ja alhaiset palkat. Voidaanko muuttajille tarjota kohtuulliset elinolot? Jos ei, meille syntyy yhä enemmän slummeja ja sairauksia, sanoo BBC:lle intialainen muuttoliikkeen asiantuntija S. Irudaya Rajan intialaisesta tutkimuslaitoksesta Kerala International Institute of Migration and Developmentista.