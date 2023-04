KORJAUS Verkkomedia: Republikaanimiljardööri on rahoittanut Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarin luksuslomia

Jutussa kerrotaan, että Crow on tehnyt yli 10 miljoonan dollarin edestä lahjoituksia republikaanien poliittisille ryhmille, mukaan lukien puoli miljoonaa dollaria Thomasin vaimon Ginni Thomasin perustamalle konservatiiviselle lobbariryhmälle. Ginni Thomasin toiminta politiikassa on niin ikään herättänyt huomiota, sillä hänen on uutisoitu osallistuneen ex-presidentti Donald Trumpin pyrkimyksiin kumota laittomasti vuoden 2020 presidentinvaalien tulos.