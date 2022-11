Koronaprotesteista uutisoinut BBC:n toimittaja oli tuntien ajan kiinni otettuna Kiinassa

Kiina on viimeisenä maana maailmassa pitänyt kiinni tiukasta nollakoronalinjasta. Tiukka linja on pitänyt koronakuolemien määrän Kiinassa suhteellisen pienenä, mutta on vaatinut jatkuvia tiukkoja sulkutoimia ja tehnyt kansalaisten arjesta ennalta arvaamatonta.