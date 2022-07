Koronaviruksen uunituoreet muunnokset jatkavat leviämistään, mutta pandemian pahin terä on tylsynyt – virus on kuitenkin seuranamme niin kauan kuin ihmisiä on olemassa

Kesän korona-aallon suurin ajuri on ollut omikronmuunnoksen alatyyppi BA.5, joka on osoittautunut koronaviruksen toistaiseksi tarttuvimmaksi versioksi ja on syrjäyttänyt nopeasti aiemmat muunnokset virustyyppien keskinäisessä kilpailussa. Myös Suomessa enemmistö uusista tartunnoista on ollut BA.5-tyyppiä.