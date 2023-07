Korventava kuumuus, maastopalot ja rankkasateet kurittavat nyt maapalloa – "Mikä 30 vuotta sitten oli hyvin kuuma kesä, alkaa nyt olla normaali"

– Siinä voidaan ajatella, että El Ninolla on varmasti ollut jonkinnäköinen vaikutus. Olkoonkin, että El Nino on vasta alkamassa, ja sen vaikutus on yleensä toisena vuotena suurimmillaan. Arvioisin kyllä itse, että tähän kyseiseen (mittaushistorian lämpimimmän päivän) ennätykseen ilmastonmuutoksen vaikutus on selvästi merkittävämpi, Korhonen sanoo.