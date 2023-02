Koulupsykologi Kateryna Novik piileskeli Venäjän piirityksen vuoksi kellarissa yli 20 päivää ja pakeni sitten vaarallisen matkan

Sotilaat ottivat osaa kuultuaan, mistä kaupungista perhe saapuiNovikit ajoivat kaupungissa paikalle, jonka he olivat kuulleet olevan ukrainalaisten sotilaiden tarkastuspiste kaupungista poistuville autoille. Se oli kuitenkin tuhottu. Paikalla oli savuava auto. Edessä oleva silta oli vielä ehjä, mutta sillalla oli reikiä, joissa oli räjähteitä. Viereiseltä pellolta ammuttiin myös ammuksia. He alkoivat ensin ajaa takaisin. Novik kuitenkin tajusi, että tämä oli ehkä heidän viimeinen mahdollisuutensa päästä pois kaupungista. Samalla he näkivät, että heidän takaansa tuli kolme autoa. Ne ajoivat sillan läpi vauhdilla.– Ne ajoivat varmaan 200 kilometriä https://tunnissa.Novik ja hänen puolisonsa päättivät tehdä saman ja ajoivat nopeasti autojen perässä. He selvisivät sillan yli ilman räjähteiden laukeamista.Tämän jälkeen he kääntyivät pienemmälle maastossa kulkevalle reitille, koska he tiesivät, että päätiellä oli Venäjän sotilaita. Matkalla he näkivät, kuinka ihmisiä käveli pellon laitaa pitkin kantaen mukanaan lapsiaan ja omaisuuttaan. – Emme voineet ottaa heitä kyytiin, koska oma automme oli täynnä.Tiesuluilla he alkoivat kohdata ukrainalaisia sotilaita, jotka auttoivat heitä eteenpäin. Mitä pidemmälle he etenivät, sitä turvallisemmaksi heidän olonsa muuttui.– Tiesimme, että olimme nyt omien joukkojemme https://suojelemia.Sotilaat myös kysyivät perheeltä matkan aikana, mistä he olivat tulossa.– Kun he kuulivat, mistä olemme, he ottivat osaa. He tiesivät, että Tshernihivissä oli täysi helvetti.Lähikaupungin normaali todellisuus oli shokki