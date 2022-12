Koulusta pois pakotetut afganistanilaistytöt joutuvat nyt naitetuiksi – "Opiskelun sijasta pyykkään ja moppaan lattioita"

Näin ei kuitenkaan käynyt. Naisten ja tyttöjen elämää on rajoitettu tiukasti jo valmiiksi umpivanhoillisessa Afganistanissa. Naiset eivät esimerkiksi saa matkustaa enää pitkiä matkoja ilman miesseuralaista. Naisten on myös käytettävä kodin ulkopuolella päähuivia tai kasvot kokonaan peittävää burkaa. Taleban on ylipäätään ilmaissut kannakseen, että naisten ei tulisi mieluiten poistua kotoa ollenkaan.