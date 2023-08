"Kuin harakiri" – Nigerin vallankaappaus uhkaa viedä köyhältä valtiolta elintärkeät kansainväliset avustukset

Nigerin saamasta tuesta suuri osa on ollut avustusta sotilasmenoihin, joilla on pyritty vastaamaan äärijärjestöjen, kuten al-Qaidan tai Isisin toistuviin iskuihin. Maassa on myös ollut länsimaiden joukkoja, esimerkiksi entisen siirtomaan Ranskan sotilaita.