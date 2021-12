Libanonin opettajista on tullut köyhiä Kuten suurimman osan väestöstä, myös heidän palkkansa on menettänyt maata runnelleen historiallisen talouskriisin seurauksena 90 prosenttia arvostaan. Noin 80 prosenttia maan asukkaista on ajautunut elämään köyhyysrajan alapuolella .