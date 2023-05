Kuningas Charlesin loistokkaat kruunajaiset sinetöivät monarkin aseman, kruunajaiset alkavat klo 13

Tänäinen tilaisuus on loistostaan huolimatta vaatimattomampi kuin aiempi. Kutsuvieraiden määrää on nyt vähennetty edellisistä kruunajaisista merkittävästi, tilaisuuden pituutta ja seremonian monimutkaisuutta on karsittu ja samalla myös kustannuksia. Tapahtuman kustannusarviota ei kuitenkaan ole julkistettu. Kulut katetaan budjettivaroin, sillä kyseessä on valtiollinen tilaisuus.