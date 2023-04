Laajat lakot Britanniassa tänään, lakkoilijat vaativat lisää palkkaa nousseiden elinkustannusten takia

Jo ennen tämän päivän lakkoa Britanniassa on järjestetty kuluneen kuukauden aikana monia pienempiä lakkoja, joihin on osallistunut muun muassa lääkäreitä ja opettajia. Ammattiliitto PCS:n mukaan perjantain lakko onkin päätös huhtikuun lakkosumalle, jolla on haluttu luoda painetta hallitukselle niin palkkojen kuin eläkkeiden suhteen.