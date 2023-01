Lääkärit ilman rajoja: Yli 60-vuotiaat naiset kärsivät Ukrainassa hoitamattomista kroonisista sairauksista

Sen lisäksi, että sota on estänyt monia diabeetikkoja saamasta lääkkeitä, sodan mukanaan tuoma elintarvikepula on estänyt heitä pitämästä yllä terveellistä ruokavaliota, mikä on tärkeää diabeteksen hoidossa. Tästä voi aiheutua liikuntakyvyn, näkökyvyn ja lihasten toiminnan ongelmia.