Lähes kaksi kertaa Suomen kokoisessa Albertassa ei ole lainkaan rottia – harvinainen temppu vaatii valpasta torjuntaa

Wickerson kuitenkin selittää, että maantiede on Albertalle tässä suhteessa suotuisa. Albertan pohjoispuolella sijaitsevan Luoteisterritorioiden ilmasto on jo niin kylmä, ettei rottia tule sieltä. Brittiläisen Kolumbian vastaisella länsirajalla on vuoristoa, eivätkä rotat liiku vuorien yli. Etelässä taas on Yhdysvaltain Montanan osavaltio, joka on harvaan asuttu ja jossa myös on vuoria.