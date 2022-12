Korruptiosta epäilty europarlamentaarikko Eva Kaili pysyy vangittuna ensi viikkoon – Marin kommentoi lahjusepäilyä Brysselissä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi europarlamentin lahjusskandaalia lyhyesti saapuessaan EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden huippukokoukseen keskiviikkona Brysselissä. Hänen mukaansa on erittäin hälyttävää, jos osoittautuu oikeaksi, että parlamentissa on otettu lahjuksia vastaan ja niillä on pyritty vaikuttamaan esimerkiksi siellä pidettyihin puheisiin.