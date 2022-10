Lännen eristämät Iran ja Venäjä ovat lähentyneet Ukrainan sodan aikana – EU lyömässä lisää pakotteita vanhojen päälle lennokki-iskujen vuoksi

Financial Times -lehden mukaan EU-johtajat pääsivät maanantaina jo periaatesopimukseen siitä, että Iranille asetetaan pakotteita Venäjälle toimitettujen hyökkäyslennokkien takia. Ukrainan mukaan iranilaisia lennokkeja on käytetty tällä viikolla lukuisissa Venäjän tekemissä iskuissa ympäri Ukrainaa. Niillä on isketty muun muassa pääkaupunki Kiovaan. Ukraina on jo ilmoittanut harkitsevansa diplomaattisiteiden katkaisua Iraniin.