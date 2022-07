Las Vegasin mafiamenneisyys nousee haudastaan ilmastonmuutoksen vuoksi – kuivuneesta tekojärvestä löytyi tynnyriin sullottu ja päähän ammuttu luuranko

Lake Mead on valtavan suuri varastoallas, joka syntyi Hooverin padon aloitettua toimintansa Colorado-joella. Pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi allas on kutistunut neljännekseen entisestä syvyydestään. Alueen kuivuutta on pahentanut ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos.