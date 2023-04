"Lasten unelmat ovat muuttuneet", kertoo Ukrainassa sotaorpoja auttavan järjestön perustaja – moni unelmoi rauhasta, osa Putinin kuolemasta

Toinen maaliskuuta viime vuonna kiovalainen psykologi Anna Homenko, 30, kokoontui muiden vapaaehtoisten kanssa ja perusti Children of Heroes -järjestön. Suomeksi käännettynä nimi on Sankareiden lapset. Järjestön tavoitteena on varmistaa, että lasten tulevaisuutta sota ei vie. Reilun vuoden aikana järjestö kertoo auttaneensa noin 3 700:aa toisen tai molemmat vanhempansa menettänyttä lasta.