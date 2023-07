Lentolakot Italiassa ja Belgiassa sotkevat Euroopan lomaliikennettä – neljä lentoa Helsinkiin peruttu

Useita satoja lentoja on peruttu ja satojatuhansia matkustajia on jäänyt jumiin eri puolilla Eurooppaa lentoliikenteen lakkojen takia. Italiassa peruttiin noin tuhat koti- ja ulkomaan lentoa, kun kenttähenkilökunta meni lakkoon. Lakon on määrä kestää Suomen aikaa lauantain iltaseitsemään asti.