Liki miljoona joutunut pakenemaan kodeistaan Kongon demokraattisessa tasavallassa

Lähes miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ​​Kongon demokraattisessa tasavallassa tänä vuonna, kertoi YK:n kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM. Keski-Afrikan maassa kärjistyvällä konfliktilla on vakavat seuraukset myös siitä syystä, että valtiolla on ollut jo valmiiksi monia ongelmia kuten köyhyys.