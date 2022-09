Lontoossa ihmisiä kerääntyi yötä vasten Buckinghamin palatsille muistamaan kuningatarta – "Olemme kaikki tienneet vain yhden kuningattaren"

Brittilehti Telegraph kirjoittaa, että ihmisiä kiipesi palatsin edustalla olevalle Victoria Memorial -patsaalle ja poliisi yritti poistaa heitä. Medioissa on arvioitu, että paikalle oli kuolinuutisen jälkeen saapunut tuhansia ihmisiä. Palatsille on tuotu paljon kukkia ja paikalla on laulettu yhdessä.