Lontoossa järjestetään perinteinen Trooping the colour -paraati ensimmäistä kertaa kuningas Charlesin kunniaksi

Trooping the colour on vuosittain kesäkuussa Lontoon keskustassa Westminsterissä järjestettävä näyttävä sotilasparaati, jolla juhlistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijan virallista syntymäpäivää. Kalenterin mukainen syntymäpäivä Charlesilla, 74, on marraskuussa.