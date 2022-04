Luonto toipuu Kyprosta jakavalla puskurivyöhykkeellä – "Tämä on kuin astuisi ajassa taaksepäin"

Yksi esimerkki on YK:n tukema projekti, jossa on kartoitettu monimuotoisuuden kannalta keskeisiä alueita vihreän linjan sisällä. Työ on tuonut yhteen tutkijoita kummaltakin puolelta saarta. Gucelin ja Charalambidoun mukaan tutkijayhteisöillä on yhteiset intressit ja tavoitteet.