Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa veripulasta Sudanissa – ainakin 97 siviiliä saanut surmansa taisteluissa

Koillis-Afrikan Sudanissa viikonloppuna puhjenneissa taisteluissa maan armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä on kuollut ainakin 97 siviiliä, kertoo sudanilainen lääkäriryhmä. Sen mukaan taisteluissa on lisäksi haavoittunut lukuisia ihmisiä. Aiemmin ryhmä on puhunut noin kuudestasadasta haavoittuneesta.