Maailman tiettävästi ensimmäisestä koronakuolemasta kulunut kolme vuotta

Wuhanista alkunsa saanut koronaviruspandemia on sittemmin tappanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Suomessa koronakuolemia on kirjattu runsaat 8 000. Koronatautitapauksia on kirjattu maailmanlaajuisesti satoja miljoonia, mutta suuri osa tapauksista on todennäköisesti jäänyt rekisteröimättä.