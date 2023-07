Maanantai oli mittaushistorian kuumin päivä maapallolla – ja sää kuumenee yhä, tutkijat uskovat

Tällä viikolla esimerkiksi Kiinassa on BBC:n mukaan jatkunut epätavallinen helleaalto, jossa lämpötila paikoin on ylittänyt 35 astetta. Espanjassa jo kevät oli harvinaisen kuuma, ja monissa Aasian maissakin on kärvistelty. Myös Yhdysvaltojen eteläosissa on ollut tukahduttavaa hellettä.