Maanjäristyksen kuolonuhreja Turkissa ja Syyriassa jo yli 33 000 – YK:n arvion mukaan uhreja voi olla 50 000

Turkin ja Syyrian katastrofialueilla elossa selvinneitä löytyy enää vain harvakseltaan, kun ensimmäisestä suuresta järistyksestä on kulunut jo lähes viikko. Asiantuntijoiden mukaan ihmisen on lähes mahdotonta selviytyä talviolosuhteissa raunioiden alla yli kahta päivää, mutta ihmeitä on silti yhä tapahtunut.