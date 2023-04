Macron ja von der Leyen matkustavat Kiinaan varoittamaan Xitä Venäjän tukemisen seurauksista

Kiina on pyrkinyt esiintymään neutraalina, rauhaa edistävänä osapuolena Venäjän hyökkäyssodan aikana. Käytännössä Kiinalla on hyvin läheiset välit Venäjään, mutta toistaiseksi se on pidättäytynyt esimerkiksi suorasta aseellisesta tuesta Kremlille. Xin äskettäinen vierailu Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin luona oli lännelle muistutus maiden tiiviistä suhteista.