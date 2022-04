Malmössä mellakoitiin jälleen, koulun sytyttämistä epäillään törkeäksi tuhopoltoksi

Mellakat alkoivat useissa Ruotsin kaupungeissa sen jälkeen kun tanskalaisen äärioikeistopuolueen johtaja Rasmus Paludan aloitti "vaalikiertueensa" Ruotsissa ja poltti tapahtumissaan Koraaneita. Paludan on viime päivinä joko vieraillut tai ilmoittanut vierailevansa eri kaupungeissa Ruotsissa, mistä on seurannut väkivaltaisia mellakointia ja ilkivaltaa. Väkivalta on pääasiassa kohdistunut poliisiin.