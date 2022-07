Mediat: Japanissa on teloitettu mies, joka surmasi seitsemän ihmistä veitsi-iskussa vuonna 2008

Japani on yksi harvoista kehittyneistä maista, joissa kuolemantuomio on vielä käytössä. Maa on saanut tämän johdosta kansainvälistä kritiikkiä, erityisesti ihmisoikeusjärjestöiltä. Tästä huolimatta kansan keskuudessa esiintyy edelleen varsin laajaa tukea kuolemantuomioille.