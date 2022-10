Mediatiedot: Sunak ja Johnson ovat tavanneet – virallista tietoa ehdokkuuksista ei edelleenkään ole

Trussin seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, puolue järjestää sähköisen jäsenäänestyksen. Puoluejohtajan ja pääministerin nimi on selvillä viimeistään perjantaina.