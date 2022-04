Medvedev varoittaa Suomen ja Ruotsin mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksista – levittää perättömiä väitteitä suomalaisten ja ruotsalaisten mielipiteistä

Kaliningrad on Liettuan ja Puolan välissä sijaitseva Venäjän alue Itämeren rannikolla. Alue on ollut kylmän sodan alusta lähtien strategisesti merkittävä piste lännen ja idän välisissä jännitteissä. Kaliningradista on meriteitse suora pääsy esimerkiksi Ruotsin Gotlantiin.