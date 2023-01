Meksikossa alaikäisiä on joutunut myrkytystilaan Tiktok-haasteen takia

"Viimeinen, joka nukahtaa, voittaa" -haasteessa on tarkoitus pysyä hereillä sen jälkeen, kun on ottanut klonatsepaamia eli lääkettä, jota käytetään muun muassa paniikkikohtausten ja ahdistuksen hoitoon. Sen sivuvaikutus on uneliaisuus.