Mika Aaltola ei usko sodan laajenemiseen ohjusvälikohtauksen takia

Toinen asia on taas se, että Natossa artikla 4:n tiimoilta käytävät keskustelut voivat olla relevantteja riippumatta siitä, oliko Puolaan osunut ohjus laukaistu Ukrainasta tai Venäjältä. Artikla on laadittu Nato-maan kokemaa uhkaa silmällä pitäen, ja nyt Nato-maan rajalla käydään täysimittaista sotaa, joka on aiheuttanut Puolan eli Naton jäsenmaan puolella myös kuolonuhreja.