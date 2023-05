Miljoonat odottavat päätöstä Bidenin lupaamasta opintolainan anteeksiannosta, jota republikaanit yrittävät torpata

Petrozino ei ole kuitenkaan velastaan erityisen huolissaan, sillä hän on valmistumisestaan asti työskennellyt asianajajana julkisella puolella. Valtion työntekijät voivat saada loput opintovelastaan anteeksi, jos työskentelevät valtiolle yli 10 vuotta ja lyhentävät tämän ajan lainastaan tuloihinsa suhteutettua summaa, joka on kuukausittain kymmenen prosenttia palkasta. Tämä on myös Petrozinon suunnitelma.