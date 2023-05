Mount Everestin huippu valloitettiin ensimmäisen kerran 70 vuotta sitten – nyt vuori on jopa ruuhkautunut kiipeilijöistä, mikä luo vaaratilanteita huipulla

Viime vuosina Everestin huipulle kiipeämisestä on tullut niin suosittua, että se on synnyttänyt jopa vaarallisia ruuhkia vuoren huipulle. Huipulla hapen määrä on vähäinen, ja kiipeilijät ovat riippuvaisia rajallisesta lisähapesta, joten ruuhkaan jumiutuminen voi aiheuttaa hengenvaarallisia seurauksia.