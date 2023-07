Mustanmeren viljankuljetukset mahdollistava sopimus on rauennut

Sopimus on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta meriteitse, vaikka maahan hyökännyt Venäjä on muuten sulkenut Ukrainan meriyhteydet. Sopimus on YK:n mukaan hyödyttänyt ihmisiä kaikkialla maailmassa, koska se on auttanut rauhoittamaan markkinoita ja rajoittamaan ruuan hintojen nousua.