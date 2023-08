Myanmarin syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi sai armahduksen osasta tuomioitaan

Suu Kyi on ollut vangittuna vuoden 2021 vallankaappauksesta lähtien. Nyt 78-vuotias Suu Kyi on tuomittu vankeuteen yhteensä 33 vuodeksi useissa oikeudenkäynneissä. Hänet on tuomittu muun muassa korruptiosta, laittomien radiopuhelinten hallussapidosta ja koronavirusrajoitusten rikkomisesta.