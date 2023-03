Nadijan sisko ja lanko kuolivat Mariupolin pommituksissa – aikaa surra ei kuitenkaan jäänyt, sillä seuraavaksi hänen piti pelastaa siskontyttönsä Venäjän kokoamisleiriltä

Osa siviileistä on myös itse lähtenyt Venäjälle. Vapaaehtoisuus on kuitenkin sotaoloissa kyseenalaista. Zmina-ihmisoikeusjärjestön mukaan venäläiset ovat luoneet olosuhteita, joissa siviilien ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt lähtö Venäjälle tai Venäjän kontrolloimille alueille Itä-Ukrainaan, koska humanitaarisia käytäviä on tulitettu.